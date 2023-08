VIDÉO - La chaleur est de retour : une nuit de canicule à Valence

Le centre-ville était désert tout l'après-midi, sous 37° C. Le soir, la place du Champ de Mars a été prise d'assaut. Un groupe d'amis rencontré par notre équipe a attendu le coucher du soleil pour s'aventurer à l'extérieur. Beaucoup sont restés jusque tard dans la nuit. Il est plus d'une heure et demie du matin et il fait encore 26 °C.