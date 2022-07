La chaleur s'installe dans le Sud-Est

Il est à peine 8h du matin et il y a déjà beaucoup de vacanciers au Grau-du-Roi. Tous se sont levés tôt avec le même objectif : trouver de la fraîcheur. "On a roulé cette nuit, il faisait très chaud et là ça fait du bien", confie cette touriste. Pourtant, il fait déjà 30 °C sur la plage. Alors tout le monde doit s'adapter, même les plus sportifs : "il faut venir tôt pour profiter de la fraîcheur, on ne va pas se faire arrêter par un petit bout de soleil".