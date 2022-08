La Corse frappée par une tempête meurtrière

Les habitants, coincés chez eux, tentent tant bien que mal de se protéger. À Calvi, il ne reste presque plus rien d’un restaurant balayé par des rafales enregistrées à 197 km/h. L’orage a fait, au moins, six morts en Haute-Corse, à Erbalunga et sur la côte ouest, à Calvi, Girolata, Sagone, et Coggia. Une femme de 72 ans est décédée sur une plage après la chute du toit d’une paillote sur sa voiture.