VIDÉO - La décrue se fait attendre à Éperlecques : la faute aux pompages en amont ?

Le Pas-de-Calais continue de scruter la décrue, toujours très lente par endroits. Dans la commune d’Éperlecques, l'eau monte même à nouveau dans certains secteurs. Les habitants mettent en cause les systèmes de pompage en amont.

Dans le quartier visité par notre équipe, la décrue semble encore lointaine. Maisons inondées, voitures à moitié immergées, et barques pour sortir de chez soi. C'est ce que vivent encore les habitants d'Éperlecques, alors que l'eau se retire des autres régions du Pas-de-Calais. Ici, les habitants mettent en cause les méga-pompes utilisées dans les grandes villes des alentours, et dont ils seraient les victimes collatérales. Juste à côté d'ici passe le canal du fleuve côtier Aa, qui sert à évacuer vers la mer l'eau des villes situées en amont. "Ici, on récupère l'eau d'ailleurs", se plaint un habitant du village encore inondé, dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

On est victimes des ruissellements, et du pompage. Ce qu'il faut, c'est avoir une coordination tous ensemble Laurent Denis, maire d'Éperlecques

Il y a encore 50 centimètres d'eau dans certaines rues de la commune. Ici, l'eau stagne et la décrue est extrêmement lente. Selon le maire (SE) d'Éperlecques, une centaine d'habitants restent inondés sur les quelque 3.700 que compte sa commune. "On est victimes des ruissellements, et du pompage. Ce qu'il faut, c'est avoir une coordination tous ensemble", estime l'édile au micro de TF1. Pour Laurent Denis, un pompage devrait être mis en place simultanément au niveau de sa commune, pour compenser l'excédent d'eau qu'elle reçoit des délestages d'amont.

Au poste de commandement des pompiers, la situation de ces communes est toujours considérée à risque et surveillée en permanence. Les pompiers pointent la configuration du site, très plat, pour expliquer la lenteur de la décrue. Les rues ne devraient pas se vider entièrement avant encore quatre ou cinq jours.