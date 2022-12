La douceur de cette fin décembre va-t-elle durer ? Les prévisions de Louis Bodin

Pour les spécialistes, cela fait déjà dix ans que l'on assiste à ce phénomène. Mais faut-il s'attendre à une nouvelle chute de températures dans les jours à venir ? "Ça va durer jusqu'à la fin de l'année. Il semble que le réveillon du Nouvel An se passe également dans de l'air doux. Et s'il doit y avoir de nouveau le retour de l'air froid, il faudra attendre début 2023 et pas avant", indique Louis Bodin, météorologiste de TF1 et LCI.

Ces douces températures sont une bonne nouvelle pour les petits commerçants, notamment à proximité des lieux touristiques. Jordan Hamon, glacier, a décidé d'ouvrir son magasin de glaces. "On a 15-20°C. C'est limite du jamais-vu pour l'hiver. C'est inquiétant pour la planète, mais pour le commerce, c'est bien", explique-t-il aux journalistes.