Canicule à Paris : les touristes à l'épreuve de la fournaise

Ce mardi matin à 10 heures, il fait déjà 31 degrés. Mais pas de quoi décourager les touristes venus en quête du cliché parfait. La journée a pourtant commencé par une déconvenue pour Julie et Cédric, originaires du Québec : "On voulait visiter le Louvre et profiter de la climatisation, mais les musées sont fermés les mardis, on ne savait pas !"