La France a vécu sa nuit d’avril la plus froide depuis 1947

Alors, heureusement, une grande majorité du réseau routier a été épargnée par le verglas ce lundi matin. Un soulagement bienvenu pour certains. Marius, lui, habite ici depuis plus d’un demi-siècle. Et cette année, il n’est pas prêt de l’oublier. "On en a connu d’autres mais, comme cette année, jamais", confie-t-il.