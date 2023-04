La France connaît son 14e mois consécutif avec des températures au-dessus des normales

Le précédent record, largement battu, était enregistré en 2018, avec neuf mois consécutifs, entre avril et décembre. Difficile, pour l'heure, de dire si le "signal un peu frais" attendu dans les premiers jours du mois d'avril pourrait inverser la tendance. Météo-France rappelle que le mois d'avril 2022 avait aussi commencé par de la fraîcheur, pour se terminer toutefois avec "une anomalie très légèrement positive".

Ce week-end, les températures minimales seront assez homogènes et afficheront de 7°C et 12°C. Les maximales iront de 14°C à 18°C sur la moitié nord et le sud-est. Elles seront en nette baisse sur le sud-ouest et n'afficheront plus que 21°C à 24 °C après avoir frôlé les 30°C la veille.