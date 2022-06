La France frappée par de violents orages et la grêle

On entend le bruit assourdissant de la grêle sur les toits des voitures. Scène étonnante en Saône-et-Loire et à 100 km plus au sud. Durant une dizaine de minutes, les habitants pris au dépourvu ne peuvent plus sortir. Le 20 juin, à Bordeaux, la même situation était encore plus impressionnante. Beaucoup se demandaient si leur pare-brise allait tenir sous l'assaut des grêlons. Les pompiers sont intervenus 800 fois dans le département. Même les rideaux baissés n'ont pas résisté et le village de Peujard, lui, s'est retrouvé soudain comme en hiver.