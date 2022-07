La météo du dimanche 24 juillet : canicule dans le sud-est, soleil partout

À quand la fin de la canicule dans le sud-est du pays ? Selon Météo-France, ce n’est pas pour tout de suite. La vigilance orange reste active ce dimanche dans 13 départements, et si les pics de températures attendus sur le pourtour méditerranéen (35 degrés, voire 40 degrés dans la Vallée du Rhône) devraient baisser en début semaine prochaine, les nuits resteront chaudes.

Sur le reste du territoire, ce dimanche, le soleil s’imposera partout, mais les températures seront nettement plus douces, avec des minimales entre 11 et 18 degrés et des maximales entre 24 et 27 degrés sur la pointe bretonne et les côtes de Manche, et 29 à 34 sur la moitié nord et jusqu'au Centre-Est.