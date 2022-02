La neige revient enfin dans les Alpes du Sud

Elle est là, enfin, et tombe généreusement. On n'a pas vu la neige depuis 50 jours à Auron (Alpes du Sud). Alors ce lundi matin, de larges sourires se dessinent sur les visages des vacanciers. "Enfin, on l'attendait, la voilà !", "C'est fabuleux, car je crois qu'on l'attend déjà tous depuis très longtemps", lancent les passants au micro de TF1.