VIDÉO - "La nuit, il faut du temps pour que la température corporelle redescende" : la vie au camping à 40°C

Ventilateur, bouteille d’eau à côté de l’oreiller… Toutes les techniques sont bonnes pour se rafraîchir. Sébastien et sa femme ont même décidé de faire chambre à part pour l'occasion. "On essaie de dormir séparément parce que, pour le coup, quand on est trop collés, on sait tous que ça apporte un afflux de chaleur qui est plus important. C'est pas génial pour le couple, mais c’est bien pour dormir", sourit le mari.