La nuit la plus froide : quels dégâts ?

Stéphane Jay cultive des poires Williams. Toute la nuit, il a tenté de protéger ses 7 hectares de bergers en allumant des feux. Mais cet après-midi, le constat est amer. "On voit bien que le cœur est marron au bout du cutter. Et ça, c'est significatif du gel. Et donc ça, c'est un fruit qui tombera", se désole le producteur de poires (Isère).