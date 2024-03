VIDÉO - La tempête Nelson balaie l'Île d'Yeu : des dizaines de maisons endommagées par les vents

La tempête Nelson a touché de nombreuses régions dans la nuit du mercredi 27 au jeudi 28 mars. C'est sur l'île d'Yeu, en Vendée, que les dégâts ont été les plus importants. La liaison avec le continent a même été interrompue toute la journée.

Des paysages de désolation. Dans la nuit de mercredi au jeudi 28 mars, la tempête Nelson a traversé de nombreuses régions en France. Mais c'est sur l'île d'Yeu, en Vendée, que les dégâts ont été les plus importants. Des arbres ont été déchiquetés, voir tout simplement arrachés. Plusieurs routes ont été coupées à la circulation. Au lendemain des rafales, les agents de la ville ont travaillé sans relâche pour dégager les voies encombrées.

"Ça a pas arrêté depuis ce matin. On a fait des chemins à la détourne, on a fait ici, on n'arrête pas", témoigne dans le reportage en tête de cet article Eric Faugoney, agent des espaces verts sur l'île.

"On a eu très peur"

Les rafales ont également endommagé les toitures et les maisons. Un habitant montre les dégâts provoqués par leurs violences. Les volets ont été troués. Son véhicule a aussi été endommagé. Des dalles en béton ont été projetées par le vent sur le pare-brise, provoquant d'importants impacts. "Ça a duré 10-15 secondes. Des tuiles à l'intérieur, les plafonds qui s'écroulent... On a eu très peur", raconte-t-il. Son fils a évité le pire, il n'était pas dans sa chambre lorsque le plafond s'est effondré.

En tout, une soixantaine d'habitations a été touchée. Une personne a été légèrement blessée. Les pompiers sont intervenus une vingtaine de fois. Un homme retraité, installé depuis une cinquantaine d'années sur l'île, constate les dégâts. Encore sous le choc, il a peu dormi cette nuit et a très vite commencé les réparations. Ce jeudi soir, le vent s'est calmé sur l'Atlantique. Les liaisons maritimes entre l'île et le continent devraient reprendre progressivement.