Ariège : un tremblement de terre ressenti jusqu'à Toulouse

Une dizaine de répliques ont été enregistrées entre trois heures et neuf heures du matin. Une magnitude comprise entre 1,6 et 2,3. Le clocher de L'Hospitalet n'a pas bougé. Aucun dégât ni en Ariège ni en Andorre. C'est dans la Principauté que le séisme a été le plus ressenti. La terre tremble tous les jours dans les Pyrénées. Avec 500 séismes par an de faible intensité, ça passe souvent inaperçu. Ce mardi matin, la météo est au beau fixe. Un magnifique décor hivernal qui vous ferait presque trembler de plaisir.