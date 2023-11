VIDÉO - Météo : quel temps ce jeudi 16 novembre ? Découvrez les prévisions d'Ange Noiret

Le vent et la pluie seront encore au rendez-vous en France, ce jeudi, en raison du passage de la dépression "Frederico". Plusieurs départements sont toujours en vigilance orange pour crues, et le Puy-de-Dôme est en alerte aux vents violents. Voici les prévisions du jour.

Nouveau jour de mauvais temps, ce jeudi 16 novembre. Le temps sera pluvieux avec plusieurs départements toujours en vigilance orange pour crues, selon Météo-France, et le Puy-de-Dôme est en alerte aux vents violents.

En raison du passage de la dépression "Frederico", la météo sera pluvieuse et venteuse. Une nouvelle perturbation active gagne l'Atlantique. Les pluies traverseront tout le pays d'ouest en est. En matinée, les pluies s'étendront de la Normandie au Benelux et au Sud-Ouest.

Jusqu'à 22 degrés attendus en Corse

L'après-midi, elles se décaleront du Grand Est aux Alpes du Nord, avec de la neige au-dessus de 2700 m. Des pluies faibles persisteront aux abords des Pyrénées. Sur les Hauts-de-France, les pluies faibliront temporairement avant de se réactiver en soirée. En bord de Méditerranée, le ciel se voilera fortement et quelques ondées déborderont jusqu'au pourtour du Golfe du Lion et dans l'intérieur de la PACA l'après-midi.

Sur le reste du pays, le temps deviendra plus changeant, avec une alternance d'éclaircies et de passages nuageux porteurs de quelques averses. Mais le vent deviendra assez fort : les rafales d'ouest iront de 60 à 80 km/h dans les terres sur une large moitié nord, temporairement jusqu'à 90/100 sur les côtes bretonnes, normandes et sur le relief du Massif central. En fin de journée, le vent soufflera encore sur le quart nord-est et sur les massifs des Vosges aux Alpes du Nord. Le vent faiblira par l'ouest en fin de journée.

En Corse, soleil généralement voilé avec le vent d'ouest à sud-ouest qui se renforcera en soirée et la nuit suivante sur la Balagne et le Cap corse avec des rafales atteignant plus de 100 km/h.

Les températures minimales iront généralement de 5 à 10 degrés, jusqu'à 12 sur la côte atlantique, et de 12 à 14 de la côte d'Azur à la façade est de la Corse. Les maximales iront de 10 à 15 degrés sur la moitié nord, 16 à 20 sur le sud avec des pointes à 21/22 degrés sur l'est de la Corse.