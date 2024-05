VIDÉO - Coulées de boue, grêlons, aéroports inondés... Les images des violents orages de mercredi

De violents orages ont frappé plusieurs régions de France, dans la nuit de mercredi à jeudi. La foudre est notamment tombée sur plusieurs monuments emblématiques de Paris. Découvrez les images des dégâts provoqués par cette intense vague orageuse.

Les dégâts ont été limités, mais les images restent impressionnantes. À partir de 18h00 mercredi, et jusqu'à 2h00 ce jeudi 2 mai, une vague orageuse "organisée et intense" a balayé une partie de la France, a indiqué Météo-France, alors qu'une vigilance orange aux orages avait été émise pour 14 départements durant la soirée. Un important épisode météorologique illustré ci-dessous.

Une quarantaine d'interventions des pompiers à Paris

Ce fut le cas à Paris, où la webcam du Conseil économique social et environnemental, placée sur le toit du bâtiment, situé dans le 16e arrondissement de la capitale, a capturé la foudre s'abattant sur la tour Eiffel. De même du côté de Montmartre, où les éclairs ont strié le ciel au-dessus du Sacré-Cœur. Les pompiers ont fait savoir qu'ils avaient procédé à une quarantaine d'interventions, sans qu'aucune victime ne soit connue pour le moment dans le secteur.

Ile-de-France : les monuments emblématiques de Paris frappés par la foudre Source : TF1 Info

Infiltrations d'eau à l'aéroport de Roissy

À l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, de l'eau s'est infiltrée dans les terminaux suite aux fortes grêles qui ont accompagné les orages. Selon le site Flightradar, une dizaine d'avions qui devaient atterrir à l'aéroport de Roissy ont été déroutés à cause de l'épisode météo. Des vols à destination d'Orly ont aussi été redirigés vers d'autres aéroports.

Des dégâts ont également été constatés sur la commune de Vémars, dans le Val-d'Oise, où de la boue a envahi l'entrée de la petite ville. En Seine-Saint-Denis, des habitants ont par ailleurs assisté à des chutes de pluie et de grêle particulièrement intenses. "On pensait que c'était des balles de ping-pong carrément, parce qu'il y en avait beaucoup en même temps. Ça a tapé contre les vitres, j'avais peur qu'elles cassent", a raconté à LCI une riveraine, à Tremblay-en-France.

Orages : grêle et coulée de boue près de Paris Source : TF1 Info

Des fortes précipitations ont également été enregistrées des Hauts-de-France à la Bourgogne. De la grêle et des coulées de boue ont spécifiquement été constatées à Chablis, dans l'Yonne, faisant craindre des dégâts pour les viticulteurs. Selon les données de Keraunos, l'Observatoire français des tornades et des orages violents, près de 23.000 éclairs et impacts de foudre ont été détectés partout en France, l'Oise étant le département le plus touché.

À Courmelles, dans l'Aisne, une femme de 57 ans est décédée et son conjoint a été blessé dans une coulée de boue consécutive à des orages, a annoncé la préfecture.