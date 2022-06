Le grand écart des températures

Il faut donc, encore et toujours, chercher l’ombre et la fraîcheur, se dépêcher d’aller faire les courses, sans pour autant acheter n’importe quoi. Le poulet rôti est un peu délaissé pour les fruits et légumes. C’est une nécessité puisque cet après-midi, il fera plus de 36 °C à l'ombre à Lyon et jusqu’à 39 °C en Alsace.