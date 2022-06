Le grand écart des températures, inquiétant ?

Un ciel incertain et un thermomètre qui joue avec les nerfs des Douaisiens. Ce lundi matin, ils ont laissé les débardeurs et les tenues d'été pour des vêtements un peu plus chauds. "Ça inquiète un peu tout le monde", "Il y a des années en arrière on ne voyait pas ce changement de climat. Bien sûr ça nous fait peur pour notre santé aussi", "je pense que ça va être de pire en pire, toutes les saisons sont mélangées", déclarent les passants.