Le lac d’Annecy sous le soleil

Sept degrés dans l’air, sept degrés dans l’eau. Il n’en faut pas plus à ces habitués. Un rendez-vous quotidien particulièrement apprécié ce mercredi matin. "La lumière est un peu bizarre avec le sable du Sahara, mais ça fait une chouette ambiance pour nager" ; "On voit le lac devenir de plus en plus chaud et ça fait du bien, affirment quelques-uns d’entre eux". Une cure de jouvence aussi pour la barque de Jacques. Elle doit être prête pour dimanche, le jour du printemps. "Je suis en train de la remettre à l’eau après trois à quatre mois de chômage", confie notre homme.