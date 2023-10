VIDÉO - Le littoral face à des intempéries à répétition

Il y a urgence dans les petits ports bretons. Sur les pontons comme sur les quais, il faut se préparer à la tempête. Ce chantier naval déplace tous ses bateaux pour les mettre face aux vents. Avec les conditions météo annoncées, ce pêcheur préfère se réfugier dans ce port-abri, protégé des vagues. "Plus 100 km/h ça devient dangereux, plus la grande houle, plus les courants... j'ai mal dormi mais là, je suis soulagé, le bateau est à l'abri ", sourit-il. Il est rassuré, car son port d'origine, Le Conquet (Finistère), est moins abrité des vents et de la houle.