Le Pas-de-Calais sous la neige

Il fait zéro degré et il a donc fallu ranger les t-shirts de la semaine dernière pour ressortir les doudounes. Le sport régional aujourd'hui, c'est le déneigement de la voiture avec une raclette très pratique pour certains, et pour d'autres à la main et sans les gants. À la boulangerie, Simone, la boulangère, est inquiète de voir un peu moins de clients que d'habitude.