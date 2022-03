Le printemps arrive

Les premières jonquilles, les premiers bourgeons, par de petits signes discrets, le printemps annonce son arrivée. Ce jeudi matin en Moselle, la météo est idéale pour donner des envies de flâner à Danielle et Alain. Dans les parcs, c'est le retour des pique-niques. Et au marché de Rombas, la foule des beaux-jours s'est donné rendez-vous. On prend même le temps de discuter entre copines. "Ça fait du bien. Ça fait oublier tous les soucis", lance une habitante.