Le printemps s’installe en Dordogne

Des matinées comme celle-là à Bergerac, on en demanderait tous les jours pour flâner en regardant la Dordogne changer avec le printemps. "Elle a beaucoup monté quand il a plu. Là, elle est stable. Ça vide l'esprit et c'est agréable", se réjouit une dame. Un soleil généreux depuis le lever du jour, le temps parfait pour sortir en famille. "On entend les oiseaux chanter et on sent l'air frais. On en profite. C'est la joie de vivre en Dordogne", lance un promeneur.