Météo : le sud des Cévennes sous un mètre de neige

Les pompiers et les employés communaux aident les habitants à déneiger les toits pour éviter les dégâts. "Autant de neige en un jour et demi, on n'a pas eu le temps de se préparer de partout", lance un habitant. L'épisode neigeux est désormais terminé. C'est la première fois en hiver qu'une telle quantité de neige recouvre le village de l'Espérou.