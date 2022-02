Le Sud-Est de la France touché par une sécheresse exceptionnelle

Même constat sur la Côte d'Azur. Les rivières sont aujourd’hui au plus bas. L'humidité des sols enregistre un déficit de 20 à 40% par rapport à ces dix dernières années. En ce mois de février, chaque matin, Antoine René arrose son jardin et c'est tout. "D'habitude, il pleut tous les mois de novembre, et même la moitié du mois de décembre. Cette année, c'est exceptionnel, du très beau temps. Ce n'est pas bien pour les paysans", se plaint-il.