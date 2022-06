Le thermomètre frôle les 40 °C à Toulouse

C'est le meilleur moment de la journée et pourtant, il fait déjà 28 degrés et il n'est que 8h30. Ce jeudi après-midi, le thermomètre va encore monter d'un cran : 38 degrés et peut-être plus. Assis sur un banc, cet étudiant a fui les amphithéâtres surbondés et surchauffés peu propices à la réflexion. Autre lieu à éviter selon lui, les transports en commun. Jérémy, distributeur de journaux, est arrivé tôt. Il s'hydrate, mais il a toujours aussi chaud.