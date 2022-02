Les coups de vent s'enchaînent sur le Nord

La tempête ne reste pas moins dangereuse. Les mairies de Lille et Dunkerque ont fermé les jardins, parcs et zoos par précaution. La tempête s'éloigne vers l’Allemagne et les Pays-Bas. Mais celle de vendredi s'annonce beaucoup plus intense. Les spécialistes s'attendent à des rafales qui pourraient atteindre les 150 km/h dans l'après-midi.