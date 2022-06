Les dégâts après la grêle à Chalosse

Chez les voisins, il a fallu travailler une bonne partie de la nuit. Ici, le velux a explosé sous la pression de la grêle. La table de jardin en verre, non plus, n'a pas résisté. Impressionnée, Valérie a conservé quelques grêlons dans son congélateur. Avec son mari, ils s'accordent néanmoins à dire qu'"heureusement, ils n'ont rien. Il fallait rester à l'abri, ne pas bouger et attendre que ça passe".