Les feux de forêt se multiplient un peu partout en France

Ce département n'est pas le seul concerné. Près de Rennes, 25 hectares de végétation ont été réduites en cendres. Même constat dans la Mayenne. Quelques semaines plus tôt, un incendie s'était aussi déclaré dans la forêt de Fontainebleau, non loin de la capitale.

Conscient du danger, les pompiers peuvent compter sur un nouveau dispositif. Seize pilonnes de 25 mètres de haut équipés de caméras quadrillent l'ensemble du territoire. Dès qu'un point chaud est détecté, le système alerte un opérateur disponible 24h/24 et 7j/7. "On gagne un temps très précieux grâce à une alerte précoce, par une localisation. On peut gagner facilement dix minutes à une demi-heure. Si on voit vraiment que le feu est intense, on peut engager plus de moyens et attaquer le feu fortement et dès son commencement", précise Christophe Burbaud, chef de corps - Sdis 72, à TF1 dans la vidéo en tête de cet article. En un an d'exercice, le dispositif a permis d'éviter une trentaine d'incendies.