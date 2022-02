Les habitants de l’île de La Réunion se préparent à l’arrivée du cyclone Batsirai

Ainsi, tous les habitants de l'île de la Réunion s'apprêtent à vivre une nuit difficile. Raphaël et ses amis, des habitants de l'île de la Réunion, se préparent à l'arrivée du cyclone Batsirai. Chez Sylvie, aussi, on préfère prendre les devants. Cette habitante de Saint-Denis fait des réserves en eau potable et se barricade. Elle dit fermer ses volets pour se protéger.