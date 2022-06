Les habitants de Le Taillan-Médoc sidérés par la violence des orages

Il s’agissait d’un orage soudain, violent et intense. Les vidéos des habitants sont là pour en témoigner. Des quartiers entiers sont touchés ici et là dans la commune. Difficile de le croire, mais pourtant, on estime qu’une centaine de maisons sont inhabitables ce mardi soir. Dans une autre maison, où nous nous sommes rendus, le plafond n’a pas non plus tenu.