VIDÉO - Maisons (encore) inondées dans le Pas-de-Calais : "On a perdu tout ce qu’on a sacrifié"

Pour les habitants du Pas-de-Calais qui subissent des crues à répétition, une question se pose maintenant : que faire de leurs maisons ? Puis une autre : seront-elles toujours habitables ? Plusieurs concernés témoignent auprès de TF1.

Dans le Pas-de-Calais, les dégâts des eaux sont plus conséquents qu’ailleurs. Dans le département, deux mois après des crues historiques, plus de 50 communes font de nouveau face à des pluies diluviennes et des inondations en ce début d’année. De nombreux habitants ont été contraints d’évacuer leurs maisons. D’autres sont restés, les pieds dans l’eau. Et la tête sous l’eau.

Après les inondations de novembre, Jérémie avait reposé du carrelage et des dalles chez lui. Il avait avancé plus de 1.500 euros pour remettre son salon en état, dans l’ancien moulin où il vit avec sa famille depuis 25 ans. Juste au-dessus du cours d’eau devenu un torrent qui se déchaîne à présent sous ses fenêtres. "Et encore, l’eau est descendue, on ne voyait plus le fer cette nuit", témoigne-t-il ce jeudi auprès de TF1. Avec les passages du courant, les fondations de la bâtisse sont très fragilisées.

"Au départ, on avait fait un constat avec un expert, poursuit-il. Alors là, est-ce qu’il faut en refaire passer un, suite à cette nouvelle inondation ? S’il faut faire un autre dossier, est-ce qu’ils vont l’accepter ? Est-ce qu’ils ne vont pas nous dire qu’on a déjà un dossier ?" Difficile à dire avec assurance. "On aura perdu tout ce qu’on a sacrifié pour cette maison. De toute façon, qu’est-ce que vous voulez qu’on fasse ? On ne pourra pas la vendre", conclut-il, fataliste.

À Blendecques, l'eau redescend progressivement. Quelques heures de répit pour constater les dégâts, avant de nouvelles averses. Yannick et Anthony venaient, eux aussi, tout juste de rénover leur studio, déjà inondé il y a quelques semaines. Plusieurs jours de travail pour poser du placo et de la peinture, à leur frais. "Le jour du Nouvel An, on est venu poncer. Les outils sont restés là… On a essayé de sauvegarder au mieux quand on a appris qu’une deuxième crue était prévue. Aujourd’hui, on se sent un peu impuissants, lâche-t-il, en tentant de camoufler ses larmes de détresse. En tout cas, on va hésiter à le relouer maintenant. Parce qu’il est dangereux."

Non loin de là, ses quatre voisins luttent contre le courant, qui arrive presque à hauteur des genoux, en arpentant leur rue. Parmi eux, Adrien est dépité. Il ne veut plus vivre ici. "C’est sûr ! Partir dans la nuit avec les enfants, ce n’est plus possible. En plus, on avait tout refait après la première inondation, même le mobilier. Et on doit recommencer…" Tous redoutent de nouvelles inondations. Surtout, ils espèrent que de gros aménagements seront engagés dans la commune au plus vite.