VIDÉO – Déluge de grêle, rafales à plus de 130 km/h : les images impressionnantes de la tempête Noa

En bas des falaises, sur les plages, les amateurs de sensations fortes n’ont pas hésité à sortir les voiles. "Un bon vent de sud, sud-ouest et puis là, on n’a pas encore la pluie, on a le soleil donc c’est nickel", sourit l’un d’eux. Prudence malgré tout. La tempête Noa n’a pas encore fait de dégâts. Mais dans les départements de la Manche et en Seine-Maritime, le vent continue de souffler parfois à plus de 100 km/h comme à La Hague (Manche). La préfecture maritime de la Manche évoque un risque de trombes d’eau et de tornades dans les heures qui viennent.