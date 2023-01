VIDÉO – Les images des chutes de neige exceptionnelles au Japon

Des dizaines de centimètres de neige au sol et des températures glaciales. Le Japon fait face, cette semaine, à une météo particulièrement remarquable, provoquant d'importantes perturbations dans les transports. "Ces températures sont parmi les plus froides vues en une décennie" a déclaré, mercredi 25 janvier à l'AFP, Takafumi Umeda, un responsable de l'agence météorologique japonaise (JMA). L'agence a mis en garde contre des risques de blizzard, de hautes vagues sur les côtes et de verglas sur les routes.

Selon le porte-parole du gouvernement Hirokazu Matsuno, une personne est morte dans le pays à cause de cette vague de froid de grande ampleur, et les autorités enquêtaient aussi sur deux autres décès potentiellement liés à la météo. Des centaines de vols ont été annulés à cause de tempêtes de neige, et des trains ont aussi été retardés ou supprimés, y compris sur des lignes à grande vitesse. Les embouteillages sur les routes étaient par ailleurs nombreux.