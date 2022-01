VIDÉO - Les images des chutes de neige exceptionnelles en Grèce et en Turquie

Les températures sont descendues jusqu'à -14 °C dans certaines régions du pays, provoquant coupures de courant et de routes. Le Parlement et les écoles sont restés fermés et le gouvernement a incité les citoyens à réduire leurs déplacements et à télétravailler. "Ça a perturbé dans le sens où tous ceux qui travaillaient dehors n'ont pas travaillé", témoigne Marie Leos, une habitante de l'île de Paros, dans le reportage du 20H de TF1 à voir en tête de cet article.

Des villages sur les hauteurs des îles cycladiques d'Andros, de Naxos et de Tinos ont par ailleurs été isolés tandis que les plages de Mykonos étaient recouvertes de neige. De fortes chutes de neige ont aussi touché l'île d'Eubée, au nord d'Athènes, déjà ravagée par des incendies cet été. Les municipalités y ont redoublé d'efforts pour maintenir les principales routes ouvertes, tandis que de nombreux villages ont été victimes de coupures d'électricité.

"C'est une situation extrême pour notre pays", a commenté Christos Zerefos, un professeur de physique atmosphérique, sur la chaîne de télévision publique ERT. Costas Lagouvardos, directeur de recherche à l'Observatoire national d'Athènes, a lui affirmé à la chaîne de télévision ANT1 que la capitale n'avait pas connu de telles conditions météorologiques depuis 1968. Les chutes de neige devraient se poursuivre mardi, avec des températures inférieures à 0°, selon la météo.