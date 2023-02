VIDÉO - Les images des incendies meurtriers au Chili

Saisies sur les clichés satellites, que l'on peut retrouver dans la vidéo de TF1 en tête de cet article, le front des flammes, et son panache de fumée long de plusieurs centaines de kilomètres, sont parfaitement visibles. Alimenté par la vague de chaleur intense, près de 40 °C, le brasier a déjà dévasté 40.000 hectares de végétation, et détruit une centaine de maisons. En ville, et plus encore en milieu rural, les habitants sont démunis. Les voisins aident avec les moyens du bord, qui restent insuffisants.