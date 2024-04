VIDEO - Les images du violent orage de grêle qui s'est abattu sur Nice et sa région

De la grêle est tombée à Nice et ses environs ce lundi, dans l’après-midi. La Promenade des Anglais a été replongée en plein hiver tandis qu'à Grasse, dans l'arrière-pays c'est la neige qui est tombée en abondance.

Ce que vous voyez dans les images en tête de cet article, n’est pas la route des sports d'hiver, mais bien la Promenade des Anglais, sous la grêle ce lundi 22 avril après-midi. Elle s’est accumulée jusqu’à recouvrir, en partie, le bord de mer. Après l’orage, il faisait sept degrés dans la soirée à Nice.

Des promeneurs venus du nord sont encore surpris. "On était à vélo, tranquilles, en tee-shirt et en short, et maintenant, nous voilà en capuchon et un peu froid", témoigne l'un d'eux.

Une couverture blanche a aussi été observée à l’aéroport de Nice ou dans les gares comme à Saint-Laurent-du-Var ou à Cagnes-sur-Mer. À Grasse, dans l'arrière-pays, c’est la neige qui est tombée en abondance.

L’épisode orageux n’a provoqué aucun incident, mais la circulation a été perturbée sur l’autoroute A8.