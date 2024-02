VIDÉO - L'est du Canada recouvert par des montagnes de neige

Près d'un mètre de neige est tombé lundi 4 février dans la province la plus à l'est du pays. Cette tempête "historique" a poussé les autorités à demander l'aide de l'armée pour déblayer.

Portes bloquées, voitures ensevelies… Ce lundi 5 février, une partie du Canada s’est retrouvée paralysée par une tempête de neige, qualifiée d'"historique" par les spécialistes. Il est tombé un mètre de neige en un week-end en Nouvelle-Écosse (voir l'image ci-dessous), province située le plus à l’est du pays, ce qui a poussé les autorités à demander l’aide de l’armée pour déblayer.

Il est tombé en moyenne plus de 150 cm de neige, notamment sur l'île du Cap-Breton qui a déclaré l'état d'urgence. Comme le montrent les images ci-dessous, des milliers d'habitants sont impactés, coincés chez eux ou bloqués par des murs de neige. Il a neigé sans discontinuer de vendredi soir à lundi soir.

Clermont Charland, qui vit à la Nouvelle-Écosse, a vu jusqu'à deux mètres de poudreuse dans son jardin. Il a enfin pu sortir de chez lui. "Quatre jours à la maison. Hier, je suis sorti dans la rue, j'ai mis mes raquettes. J'ai vu des bonnes tempêtes mais autant de neige, non, c'est inusité", affirme-t-il dans le reportage en tête de cet article.

Les précipitations ont paralysé le réseau de transport et ont aussi entraîné la fermeture de nombreux commerces, écoles et institutions, et provoqué des pannes de courant. Sur les réseaux sociaux, les résidents ont partagé des vidéos et photos de la tempête, certaines montrant des accumulations de neige bloquant les portes ou dépassant les toits des maisons, ou encore des voitures ensevelies.

À l'aéroport international d'Halifax, capitale de la Nouvelle-Écosse, des dizaines de vols ont été retardés ou annulés et les transports en commun de la ville ont été suspendus.