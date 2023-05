VIDÉO - Les orages causent d'impressionnants dégâts dans le sud du pays

"J'ai vu l'éclair, ensuite un gros 'boom' et tout d'un coup tout a disjoncté", témoigne une habitante. "On a eu très peur, ça aurait pu être nous", glisse une autre au micro du 20H de TF1. À Toulon, dans le Var, une maison a pris feu après avoir été frappée par la foudre, entraînant l'évacuation de deux personnes par les secours. Des orages et de très fortes pluies ont continué de traverser le sud du pays ce jeudi 25 mai, et notamment la région de Marseille. Certains axes de circulation ont été bloqués dans la cité phocéenne une partie de la journée.