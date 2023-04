VIDÉO - Quel temps ce mardi 25 avril ? Découvrez les prévisions météo

En Aquitaine et Midi-Pyrénées, le ciel sera couvert ce mardi au lever du jour et accompagné de pluies soutenues et copieuses, selon les prévisions de Météo-France. Ces pluies se décaleront vers les Pyrénées l'après-midi, tout en perdant de leur activité.

Des averses arroseront également l'Ile-de-France à Grand Est et jusqu'à Auvergne Rhône-Alpes en matinée. Elles ne concerneront plus que l'Alsace, la Franche-Comté et les Alpes du nord l'après-midi, avec quelques flocons vers 1.100 m sur le Jura et 1.400 m pour les Alpes.

Autour de la méditerranée, le temps restera lumineux dans un ciel tout au plus voilé par des nuages d'altitude, mais le vent d'ouest à nord-ouest continuera à souffler fort en Corse avec des rafales entre 70 et 90 km/h, localement 100 à 110 km/h vers la Balagne, sur les crêtes, voire plus près des caps exposés. Ce vent mollira en soirée.