VIDÉO - Quel temps ce mercredi 26 avril ? Découvrez les prévisions météo

Au lever du jour, l'écart des températures sera notable entre l'ouest et l'est du pays. Si celles-ci seront douces à l'Ouest et sur le pourtour méditerranéen (comprise entre 9 et 14°C), elles resteront fraîches à l'Est (entre 2 et 6°C). Localement des gelées seront encore possibles dans le Grand Est.

Quant aux maximales, elles seront en hausse. Le mercure atteindra 11 à 16°C dans le Nord-Est, 16 à 21°C ailleurs, avec localement jusqu'à 22 à 26°C sur la Côte d'Azur.