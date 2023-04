VIDÉO - Quel temps ce samedi 29 avril ? Découvrez les prévisions météo

Le matin, le temps pluvieux recouvrira l'Aquitaine, Midi-Pyrénées, l'Auvergne Rhône-Alpes et l'arrière-pays méditerranéen. Les précipitations seront passagèrement marquées et parfois mêlées d'un coup de tonnerre du sud-ouest aux Alpes du Nord. Dans l'après-midi, l'activité s'atténuera sur le centre-est avec des averses qui tendront à régresser vers le sud du Massif Central et vers les Alpes.

En revanche, les précipitations se réactiveront et deviendront plus fréquemment orageuses en Midi-Pyrénées et dans l'intérieur du Roussillon, donnant de bons cumuls de pluie. Des pluies plus faibles déborderont sur les plages du Roussillon, notamment en soirée sur le sud de PACA et la Corse, où le temps sera plus lumineux et sec.

Sur la moitié nord, le ciel sera nuageux à très nuageux. Quelques brouillards seront observés tôt le matin au nord de la Seine. De faibles ondées se déclencheront du Berry au Jura et de la Bretagne au Poitou-Charentes l'après-midi. Le temps sera sec ailleurs. Au lever du jour, les températures oscilleront entre 7 et 15 degrés en général du Nord au Sud.