VIDÉO - Quel temps ce vendredi 28 avril ? Découvrez les prévisions météo

Ce vendredi, le temps sera assez perturbé dans l'Est avec de la pluie et deviendra lourd en soirée sur un large quart sud-ouest, prévoit Météo-France. Le matin, des précipitations se déclencheront du Grand Est à la Bourgogne-Franche-Comté. Dans l'après-midi, ces pluies se transformeront en averses et s'enfonceront vers l'Auvergne-Rhône-Alpes, faisant poindre un risque orageux.

Dans l'Ouest, après un petit passage pluvieux en début de matinée, du Val de Loire et de la Normandie au Bassin parisien, le temps deviendra globalement sec avec des éclaircies qui se développeront au fil des heures. La journée débutera sous le soleil au sud, mais un voile nuageux gagnera graduellement un large quart sud-ouest et s'épaissira dans l'après-midi. Les nuages n'empêcheront pas les températures de grimper, donnant un temps lourd le soir et quelques ondées puis un possible coup de tonnerre en Aquitaine.