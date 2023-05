VIDÉO - Quel temps ce mardi 9 mai ? Découvrez les prévisions météo

En revanche, sur l'Aquitaine, des éclaircies plus larges reviendront et le risque d'averses sera plus limité. De la Lorraine et l'Alsace jusqu'aux Pyrénées et aux Alpes, la matinée sera globalement calme, hormis quelques gouttes dans le nord-est, mais le ciel se couvrira. Des pluies généralisées s'installeront l'après-midi, puis des averses prendront le relais en fin de journée.

Sur le pourtour méditerranéen, le ciel s'ennuagera au fil des heures et de petites pluies seront attendues en fin d'après-midi ou soirée. La tramontane se renforcera à nouveau en fin d'après-midi. Les températures minimales seront comprises entre 8 et 13 degrés en général, jusqu'à 13 à 18 degrés près de la Méditerranée. Les maximales ne dépasseront pas 14 à 19 degrés de la Manche et la frontière belge jusqu'au Poitou-Charentes et au Limousin, elles iront de 18 à 23 degrés ailleurs, mais atteindront 23 à 28 degrés sur le Sud-Est.