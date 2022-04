Les roses, premières victimes du gel

Malgré le retour du soleil et des températures positives à Grasse, du froid est annoncé pendant plusieurs nuits à Grasse. Pour sauver les fleurs encore épargnées, une poudre à base de produits naturels est pulvérisée. Elle agit comme un stimulant pour rendre les plantes plus résistantes au gel. "Ça va être difficile de dire ce qui va être sauvé et ce qui va être perdu. Mais on sait qu'on va encore une fois cette année souffrir d'une gelée tardive et c'est vraiment récurrent depuis quelques années", confie Carole Biancalana.