VIDÉO – Lot-et-Garonne : après les pluies la très lente décrue

En quelques heures, leur maison s'est retrouvée isolée au milieu de l'eau. Pascal et Cathy Cerini n'ont pas eu d'autre choix que d'attendre le bateau des pompiers, avec leurs deux enfants. Le petit Gabriel, quatre ans, est le premier à embarquer. À Bruch (Lot-et-Garonne), on n'avait jamais vu une crue aussi rapide. Le seul précédent comparable remonte à 1981, explique Pascal dans le reportage de TF1 ci-dessus, et l'eau n'avait atteint que 50 cm. Cette fois, elle dépasse déjà les 65 cm, et monte toujours. Depuis jeudi soir, les pompiers ont dû évacuer près de quarante habitants du village.