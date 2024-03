Pourquoi de nombreuses nappes phréatiques peinent à se remplir malgré les pluies abondantes

Les fortes pluies observées au cours des derniers mois n'ont pas rechargé de manière uniforme les nappes phréatiques, loin de là. Outre des différences de précipitations entre les régions, les nappes ne se rechargent pas toute de façon similaire. Les experts du BRGM ont dressé un bilan contrasté début mars.

Depuis novembre, on observe dans plusieurs régions de France des pluies abondantes et répétées. Pourtant, malgré ces précipitations, plusieurs nappes phréatiques ne font toujours pas le plein à l'approche du printemps. Le BRGM, institution de référence sur la question, indique ainsi que moins de la moitié (46%) sont au-dessus des normales au 1ᵉʳ mars. Et ce, alors que février a été très arrosé.

Le niveau des nappes demeure faible, voire critique, dans certaines régions françaises. - BRGM

Des précipitations pas uniformes sur tout le territoire

Le paradoxe mis en avant par le BRGM s'explique par plusieurs facteurs : une forte hétérogénéité des précipitations, de la nature des nappes, plus ou moins rapides à se remplir, mais aussi un historique de sécheresse plus ou moins ancien selon les régions.

Si certaines régions ont vécu des épisodes pluvieux très fréquents, cela n'a pas été le cas partout en France. À l'échelle globale, notre pays a connu entre décembre et fin février un excédent de pluie de 10% en moyenne, mais la situation a été très contrastée selon les régions. Janvier a d'ailleurs été considéré comme un mois plutôt sec.

Si le Pas-de-Calais a connu des inondations records et que la région PACA a subi deux épisodes de pluies intenses en février, le golfe du Lion et la Corse n'ont pas vu une goutte de pluie ou presque jusqu'à début mars. À moindre échelle, les experts ont observé que la pluviométrie s'est révélée été faible en février sur l'Alsace, les Alpes du nord ou le Massif Central.

Dans le même temps, les responsables du BRGM rappellent que de fortes précipitations ne sont pas toujours synonymes de "pluies efficaces". Une partie de l'eau retourne en effet dans l’atmosphère par évapotranspiration (évaporation de l'eau au sol et transpiration des plantes) sans atteindre les nappes souterraines. Un phénomène bien documenté et que l'on a constaté durant cet hiver 2023-2024, le troisième plus chaud jamais mesuré en France.

Des nappes différentes les unes des autres

Le remplissage des nappes phréatiques n'est pas un phénomène uniforme, qui se déroule de manière identique d'une région à l'autre. L'infiltration de l'eau se révèle ainsi plus ou moins facile et rapide selon la nature des nappes. Une différence qui s'explique en grande partie par leur degré de porosité (nature de la roche et pourcentage de vides) ainsi que par le degré de perméabilité (capacité à laisser circuler l’eau – connexion entre ces vides).

Les spécialistes distinguent les nappes dites "réactives" (alluvions, calcaires jurassiques et crétacés, grès triasiques et socle), qui réagissent très rapidement aux excédents ou déficits de pluie, de celles dites "inertielles". Ces dernières (craie, formations tertiaires et volcaniques) se caractérisent par un écoulement plus lent, jusqu'à trois mois entre les précipitations et l'infiltration réelle.

Fort logiquement, les nappes où l'on constate que les niveaux demeurent bas sont presque toutes inertielles (Languedoc-Roussillon, sud de l'Alsace ou du Massif central, couloir de la Saône). Plusieurs régions souffrent par ailleurs des importants déficits accumulés sur les années précédentes. C'est le cas du Languedoc-Roussillon, confronté à une sécheresse depuis bientôt deux ans.

Depuis le printemps 2022, on a "la pluviométrie de la Jordanie", a alerté en début de semaine Fabienne Bonnet, la présidente de la Chambre d'agriculture des Pyrénées-Orientales. La conséquence ? Une nappe qui s'établit à un niveau "historiquement bas" et dont on redoute qu'elle mette plusieurs années à se recharger. À condition, bien sûr, que des pluies régulières soient observées.