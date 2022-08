Manque d'eau : comment certaines communes s'adaptent-elles ?

Ils ont été appelés en renfort. Dans le village de Montsalvy dans le Cantal, les gendarmes patrouillent pour fournir de l'eau aux habitants isolés et les prévenir. Les nappes phréatiques sont au plus bas. Résultat, l'eau du robinet n'est plus potable, ni consommable. Elle est utilisée pour la toilette, le lavage des mains, et pour tout entretien. Et pour l'alimentation et les boissons, les habitants utilisent l'eau en bouteille. Chaque habitant a droit à trois litres d'eau minérale par jour.