Manque de neige : les stations de ski en difficulté

Pour trouver de la neige, nous sommes montés à 1 600 mètres d'altitude au col de Joux Plane. Là-bas, une famille part se promener en raquettes. "On vient ici pour les vacances à la neige mais on sait très bien que la fin décembre est une période un peu incertaine au niveau de l'enneigement, donc on s'adapte. On a le grand air, cela nous satisfait pleinement", affirme le père de famille.

Leur guide ne s'inquiète pas. Des conditions printanières, il en a déjà connu à cette période. "On avait prévu des repas dans l'igloo, ce sera pour plus tard mais on peut le remplacer par un tipi, on y mange la fondue dedans, c'est tout aussi sympa, avance-t-il. Il va s'en doute falloir s'y habituer, l'avenir de la saison se trouve entre les mains de la météo.